Trnava získala titul Európske mesto stromov 2017

Trnava 19. mája (TASR) – Za riešenie problému s nedostatkom prírodného zázemia intenzívnou výsadbou stromov priamo v mestskom prostredí a starostlivosť o zeleň udelila Európska arboristická rada (EAC) mestu Trnava titul Európske mesto stromov 2017. Predchádzajúcimi ocenenými mestami boli poľský Krakov, estónsky Talin, nemecký Frankfurt nad Mohanom, poľský Krakov, holandský Amsterdam, fínske mesto Turku, Praha, švédske Malmö, taliansky Turín a španielska Valencia. Slávnostné odovzdanie ocenenia sa uskutoční dnes o 11.00 h v Sade Antona Bernoláka.Trnava sa dlhodobo snaží rozširovať plochy zelene v meste. Vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti sa v poslednom sústreďuje najmä na zahusťovanie existujúcej zelene a hľadanie voľných miest na vysadenie nových stromov vhodných pre podmienky v konkrétnych lokalitách. Cieľom je zlepšenie životného prostredia a zmiernenie dopadu zmeny klímy. Intenzita výsadby v posledných rokoch nemá obdobu v histórii novodobej samosprávy. V roku 2014 pribudlo v meste 815 stromov, v roku 2015 to bolo až 1194 stromov, v roku 2016 samospráva vysadila ďalších 492 stromov a počas tejto jari 187. Dovedna takmer 2700 stromov a ich prínos pre klímu a občanov mesta je porovnateľný s malým lesom. Informoval o tom hovorca Trnavy Pavol Tomašovič.K prioritám samosprávy patrí aj starostlivosť o jestvujúcu zeleň. Stromy v centrálnej mestskej zóne a mestských parkoch sú označené evidenčnými štítkami a vyhodnotené z hľadiska stupňa poškodenia, sadovníckej hodnoty, potreby ošetrenia a perspektívy.dodal hovorca.Najnovšiu relaxačnú zónu so stromami a trvalkovou výsadbou – Parčík Bela IV. vybudovala samospráva pri mestskom opevnení. Chystajú sa ďalšie aktivity v oblasti zveľaďovania zelene. Napríklad, v centre mesta to bude už čoskoro revitalizácia jestvujúceho parčíka v rámci rekonštrukcie Námestia SNP.Európska arboristická rada (EAC) bola založená v roku 1992. K jej cieľom patrí podnecovanie výsadby aj starostlivosti o stromy a ďalšiu zeleň. V centre jej záujmu sú európske mestá a ich stromy, parky a záhrady, ktoré chce v zdraví zachovať aj pre budúcnosť.