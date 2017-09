Trnava získala za certifikát služby pre cyklistov

Cyklista Foto: TASR/AP Cyklista Foto: TASR/AP

Trnava 22. septembra (TASR) - Turistické informačné centrum (TIC) Regiónu Tirnavia sa zapojilo do programu turistických služieb, ktorého cieľom je vytvoriť sieť zariadení a služieb prispôsobených potrebám cyklistov a získalo certifikát Vitajte cyklisti! Zástupcovia TIC si ho prevzali v rámci Európskeho týždňa mobility vo štvrtok 21. septembra.Zariadenia, ktoré sú súčasťou programu certifikácie, musia ponúkať cyklistom bezpečné miesto na odloženie bicykla, k dispozícii majú základné náradie pre prípad nečakaných technických problémov a na požiadanie im zamestnanci TIC poskytnú dôležité informácie o výletoch na bicykli, ako aj o cyklotrasách v meste a okolí."Pred jednou z najnavštevovanejších turistických atraktivít Trnavy – mestskou vežou na hlavnom Trojičnom námestí - sme vybudovali nové cyklostojany. Aj vďaka tomuto kroku sa našej oblastnej organizácii cestovného ruchu Trnava Tourism podarilo získať certifikát," uviedol viceprimátor Tibor Pekarčík. „Dlhodobo sa snažíme uspokojovať potreby návštevníkov mesta Trnava, certifikát je pozvánkou pre všetkých cyklonadšencov, ktorí by chceli navštíviť naše mesto," dodala riaditeľka Trnava Tourism Michaela Potočárová.Program Vitajte cyklisti! je inšpirovaný certifikačnými schémami v Nemecku a vychádza priamo z certifikácie v Českej republike, kde je do projektu zapojených už viac ako 750 zariadení a cieľov. Certifikácia sa vykonáva prostredníctvom vyškolených hodnotiteľov, ktorými sú obyčajne miestni cyklistickí aktivisti, členovia cykloklubov a aktívni bicyklisti. "Našou úlohou je najprv manažérom zariadení poradiť, potom zhodnotiť, či spĺňajú kritériá a následne zaradiť ich už certifikované zariadenie do systému," uviedol hodnotiteľ projektu pre Trnavu a okolie Marián Kasala.