Trnavská 13 ponúkne viaceré novinky, pôjde sa v modro-žltých tričkách

Trnava 15. júna (TASR) – Pivný pochod Trnavská 13 sa uskutoční v sobotu (16.6.) po 21. raz. Podľa organizátorov je jeho súčasťou bohatý sprievodný program.Počas jedného dňa putuje ulicami mesta približne 3000 ľudí nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia, najmä z Českej republiky. Do pochodu sa zapojí 13 trnavských reštaurácií a barov, päť ďalších je registrovaných ako bonusových. Návštevníci píšu svoje hodnotenia podnikov do pivných pasov a spolu určujú najlepší podnik podľa štyroch kritérií - kvality piva, pivného prostredia, obsluhy v reštaurácii a poradia podľa mobilnej aplikácie.Ako uviedol za organizátorov Radoslav Filo, na tohtoročný pochod pripravili tmavomodré tričká so žltým lemovaním vo farbách mesta, logom a modernými pivnými motívmi. K dispozícii sú tričká pre deti od dvoch do štrnásť rokov, juniorov i dospelých.Tohtoročná Trnavská 13 bude mať viacero noviniek. K dispozícii bude mapa a jej online verzia s popismi reštauračných zariadení v modernej grafike. V jednotlivých podnikoch bude program bohatší, na štarte i v cieli bude spoločné fotografovanie. V nočných hodinách sa uskutoční afterpárty pre účastníkov pochodu.