Trnavská arcidiecézna charita sa predstaví vo viacerých mestách

Trnava 10. júna (TASR) – V nasledujúcom týždni navštívia pracovníci Trnavskej arcidiecéznej charity (TACH) Sereď, Nové Mesto nad Váhom, Dunajskú Stredu a Piešťany. V rámci Národného týždňa charity tu chcú prezentovať svoju činnosť verejnosti. Posledným bude krajské mesto Trnava v piatok 15. júna, kde pred sídlom TACH na Hlavnej ulici predstavia v moderovaných diskusiách svojich spolupracovníkov.Týždeň charity sa na Slovensku koná druhýkrát, vlani ho odštartovala Trnavská arcidiecézna charita. V tomto roku dostalo podujatie národný charakter. V mestách bude TACH so stánkami na hlavných námestiach, chce sa stretnúť s predstaviteľmi radníc a diskutovať s partnermi, ktorí v lokalite poskytujú sociálne služby.povedal k programu podujatia v Trnave s názvom Svet príbehov, ktoré sa týkajú aj vás riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav Dzurech. Ide o tých, ktorí od TACH potrebujú pomoc a tých, ktorí by sa chceli k službám charity pripojiť.Sociálne služby trnavskej charity využívajú klienti v rôznych životných situáciách. Opatrovateľky asistujú odkázaným ľuďom priamo v ich rodinnom prostredí, ľuďom s ťažkými zdravotnými diagnózami pomáha charitná Agentúra domácej ošetrovateľskej služby. Nízkoprahové centrum slúži najbiednejším, sociálni pracovníci charity sa však venujú aj rodinám, závislým klientom a s návratom do života pomáhajú tým, ktorí opúšťajú brány ústavov pre výkon trestu odňatia slobody.dodal Dzurech. Preto sa rozhodli v rámci Národného týždňa charity vyjsť do ulíc miest s príbehmi ľudí, ktorých život je vďaka TACH dôstojnejší.