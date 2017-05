Trnavská radnica chystá tri zásadné projekty v sociálnej oblasti

Mesto Trnava, ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 11. mája (TASR) – Tri projekty na skvalitnenie služieb pre obyvateľov mesta v sociálnej oblasti pripravuje trnavská radnica. V horizonte zhruba dvoch rokov chce v komplexe bývalej školy na Mozartovej ulici na sídlisku Prednádražie otvoriť nové sociálne centrum, rozšíriť zariadenie opatrovateľskej služby a vybudovať útulok na Coburgovej ulici a na Čulenovej má vzniknúť miesto pre prechodné bývanie rodín v krízovej situácii.Podľa zástupcu primátora Trnavy Mateja Lančariča na Mozartovej ide o rozšírenie súčasných alebo zriadenie nových služieb, ktoré v tejto časti mesta chýbajú a boli identifikované ako potrebné pri spracúvaní Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy.uviedol Lančarič. Doplnia ich ďalšie dve dosiaľ neexistujúce služby – Centrum včasnej intervencie pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi a nízkoprahové centrum pre rodiny s deťmi predovšetkým z lokality Prednádražie. Na výstavbu plánuje mesto využiť areál bývalej školy, vznikne tým nový spoločný komunitný priestor pre obyvateľov sídliska všetkých vekových kategórií s potenciálom pokryť ich rôzne potreby. Priamo v školskej budove bude umiestnená materská škola so 60 miestami a od školského roka 2018/19 asi aj šesť elokovaných tried 1. ročníka buď ZŠ na Bottovej ulici, alebo ZŠ na Ulici Kornela Mahra, ktoré už kapacitne nezvládajú dopyt na zapísanie školákov. Fungovať by tam mala aj vývarovňa, telocvičňa a komunitná záhrada, ktorá už pomaly vzniká za prispenia obyvateľov sídliska. Náklady na výstavbu centra sú vypočítané na 1,5 až 2 milióny eur, podieľať by sa na nich malo mesto a granty.V prípade Čulenovej mesto počíta so zbúraním súčasných unimobuniek.informoval Lančarič. V druhom objekte bude 16 bytov pre rodiny alebo aj samostatné matky či otcov s deťmi v ťaživej sociálnej situácii, ktorí majú nízky príjem a nie sú zaň schopní v danej chvíli zaobstarať vlastné bývanie. Takisto nepôjde o trvalé bývanie, mesto počíta aj s nízkym nájmom za toto ubytovanie. Projekt by mal dohromady stáť 1,3 milióna eur, krízové byty plánuje mesto postaviť vo vlastnej réžii, na ubytovňu by chcelo získať prostriedky z európskych fondov.Na Coburgovej ulici už útulok pre ľudí bez domova funguje rovnako ako zariadenie opatrovateľskej služby, obidve však s nedostatočnou kapacitou. Počíta sa s vybudovaním novej časti, ktorá stavebne spojí dva existujúce objekty do jedného komplexu. V útulku vznikne 11 nových miest, zariadenie opatrovateľskej služby sa rozšíri o 42 miest a bude slúžiť na doliečenie občanov po ukončení hospitalizácie, ak sa o nich nemôže postarať rodina. Z rozpočtu mesta by na projekt malo ísť 700.000 eur.