Trnavská radnica odpíše 200.000 eur v nevymožiteľných pohľadávkach

Na snímke pohľad na pešiu zónu, Trnava. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 10. októbra (TASR) – Trnavskí poslanci súhlasili na dnešnom rokovaní s návrhom radnice odpísať nevymožiteľné pohľadávky vo výške zhruba 200.000 eur. Ide o prostriedky, ku ktorým sa nevedia dostať v Stredisku sociálnej starostlivosti (SSS), Správe kultúrnych a športových zariadení (SKaŠZ) mesta Trnava a v správcovskej spoločnosti STEFE ani po vyčerpaní všetkých zákonných prostriedkov. Tieto dlhy voči mestu vznikali od roku 2005 a vo všetkých prípadoch ide o podlžnosti nad 200 eur.SSS sa na celkovej sume podieľa 98.748 eurami. Ide o nezaplatené poplatky za služby, ktoré poskytuje obyvateľom ôsmich svojich zariadení, najväčší dlh eviduje v malometrážnych bytoch na Clementisovej ulici (38.294 eur) a zariadení opatrovateľskej služby na Coburgovej (27.564 eur). Vo väčšine prípadov ide o podlžnosti ubytovaných, ktorí zomreli a pri ich menách je v materiáli, ktorý prerokovali poslanci, poznámka, že dedičské konanie bolo zastavené pre nemajetnosť. Najviac takto mesto prišlo pri nezaplatenom nájme u jedného užívateľa bytového priestoru na Coburgovej 24, kde išlo o viac ako 13.000 eur a v malometrážnych bytoch to boli čiastky od 2000 do 8000 eur. Röntgen, s.r.o., dlží SSS 17.399 eur za nájom v mestskej poliklinike, spoločnosť sa dostala do platovej neschopnosti a pre malý majetok súd rozhodol o jej úpadku, následne ex offo bola v roku 2017 vymazaná z Obchodného registra.Spoločnosť STEFE má pohľadávku na nájme vo výške 45.698 eur u jedenástich spoločností, ktoré sú buď v konkurze pre nedostatok majetku, alebo bola pre nemajetnosť zastavená exekúcia. Ide napríklad o spoločnosti Dema Slovakia, BK Mistáno Trnava, K.C.IBS, Solidus DR, TT Market-Kids. Pohľadávky za nájomnom súkromných osôb sú vo výške 43.871 eur, u jedného užívateľa ide o nedoplatok viac ako 11.000 eur a ďalšieho vyše 6000 eur. Rovnako ide o úmrtia a nemajetnosti zistené v dedičskom konaní.SKaŠZ sa snažila neúspešne vymôcť pohľadávku 3491 eur od HK 47 Trnava (hádzanársky klub), ktorý si prenajímal športovú halu, ale pre nesolventnosť bol nakoniec zrušený a od Hudobného klubu Argentína, s.r.o., 7547 eur za nájom v kultúrnom dome na Kopánke z obdobia roku 2005.