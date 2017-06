Trnavská radnica predáva primátorské auto

Primátor mesta Trnava Peter Bročka Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 8. júna (TASR) – Trnavská radnica zverejnila informáciu o pripravovanej elektronickej aukcii primátorského Citroënu C6 2.7 HDi V6 Exclusive A/T. Primátor Peter Bročka vozidlo zdedil po svojich predchodcoch, ale používal ho iba rok od svojho nástupu. Teraz sa vozí, ak je to potrebné, na viceprimátorskom aute nižšej triedy. Po Trnave však takmer výhradne jazdí na bicykli.Citroën radnica zakúpila v roku 2008 pre potreby primátora Štefana Bošnáka, používal ho aj jeho nástupca Vladimír Butko. Podľa vyjadrenia hovorcu mesta Pavla Tomašoviča pre TASR po tom, ako ho odmietol primátor, bolo auto presunuté do pozície referentského vozidla a vzhľadom na počet najazdených kilometrov a najmä vysokú spotrebu sa rozhodlo o jeho predaji. Podľa znaleckého posudku malo nadobúdaciu cenu 51.453 eur, teraz je v ponuke za desatinu ceny.