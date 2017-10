Trnavská teplárenská oslavuje 100 rokov výroby energie a tepla

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 8. októbra (TASR) - Trnavská teplárenská, a.s., oslavuje v týchto dňoch 100 rokov od spustenia svojej prevádzky. V areáli, kde začala pracovať v roku 1917 kondenzačná elektráreň, funguje v súčasnosti závod, nakupujúci 98 % tepla z jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a 2 % produkujú vlastné kotly spoločnosti.uviedol generálny riaditeľ Trnavskej teplárenskej Richard Lidik. Cena tepla z atómovej elektrárne je v porovnaní s výrobou tepla z biomasy, fosílnych palív či zemného plynu cenovo stabilnejšia a nepodlieha externým vplyvom.vysvetlil finančný riaditeľ spoločnosti Martin Trník.Sieť Trnavskej teplárenskej je vybudovaná na celom území mesta Trnava. Najväčším odberateľom tepla je spoločnosť Stefe Trnava, ktorá je vlastníkom väčšiny odovzdávacích staníc tepla v meste a majoritným dodávateľom tepla pre domácnosti. Ďalšími odberateľmi sú spoločnosti z priemyselného sektora a služieb.Pred sto rokmi vyrábala trnavská kondenzačná elektráreň elektrinu pre lokálne využitie, energiu využíval jeden z najmodernejších závodov v tom čase – Banské a hutnícke závody Filipa Coburga. Dodávka tepla zo štátnych podnikov Cukrovar Petra Jilemnického a Figaro do sídlisk začala začiatkom 60. rokov 20. storočia. Teplo do trnavských domácností vtedy dopravovali parovody. Rozsiahla výstavba horúcovodných rozvodov z jadrovej elektrárne z rokov 2004 až 2006 znamenali pre obyvateľov Trnavy výraznú kvalitatívnu zmenu.