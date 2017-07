Trnavská univerzita tretieho veku sa opäť otvorí seniorom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Trnava 22. júla (TASR) - Seniori, ale aj aktívni Trnavčania vo veku nad 45 rokov budú mať i v nasledujúcom akademickom roku možnosť rozšíriť si svoje znalosti na Univerzite tretieho veku (UTV) Trnavskej univerzity (TU). Škola pre záujemcov otvára trojročné, dvojročné i jednoročné študijné programy. Prihlásiť sa môžu do konca augusta záujemcovia, ktorí stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou.Jeden rok sa študuje napríklad etiketa a základy diplomatického protokolu, spravovanie vlastných financií a finančná gramotnosť, latinský jazyk, dejiny umenia a práca s počítačom. Pre začiatočníkov i mierne pokročilých sú určené trojročné kurzy jazykov - anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho alebo talianskeho. Do študijného programu je znovu zaradené právo a filozofia. Dva roky sa bude študovať antika včera a dnes. Škola okrem Trnavy poskytuje vzdelanie aj na teologickej fakulte v Bratislave, kde sa možno zúčastňovať na prednáškach aj prostredníctvom televízneho vysielania.UTV pri TU začala svoju činnosť v akademickom roku 1999/2000 v študijnom odbore teológia v Bratislave. Od akademického roka 2002/2003 otvorili štúdium vo viacerých odboroch už aj priamo v Trnave. Študijné odbory postupom času TU mení podľa záujmu študentov. Na svojom webe TU zverejnila poznatky študentov predchádzajúcich ročníkov UTV. Ako motiváciu prihlásiť sa na štúdium uvádzali chuť vzdelávať sa vo vyššom veku, efektívne využívanie voľného času, udržiavanie duševnej sviežosti, potrebu aktuálnych vedomostí.napísal jeden z frekventantov. Na otázku, čo im štúdium dalo, odzneli odpovede, ako dobrý pocit z udržania intelektuálneho rozhľadu a pobytu vo vysokoškolskom prostredí, veselý študentský život, nové vedomosti a nové priateľstvá.Ročne sa do UTV TU prihlási okolo 500 záujemcov z Trnavy, ale i širokého okolia vrátane susedných regiónov. Ďalšiu možnosť štúdia UTV poskytuje aj Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.