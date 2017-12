Trnavské múzeum získalo listinu, ktorou sa stalo kráľovským mestom

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 30. decembra (TASR) – Vzácny prírastok do svojich zbierok zaznamenalo na sklonku roka Západoslovenské múzeum (ZsM)v Trnave. Popri trnavskom Štátnom archíve je druhým miestom, kde sa možno stretnúť s výsadnou listinou uhorského kráľa Bela IV. Ňou v roku 1238 povýšil Trnavu ako prvú na území dnešného Slovenska na slobodné kráľovské mesto a podriadil ho priamo kráľovskej korune. Faksimile - jej presnú kópiu vzácneho dokumentu vyrobil slovenský reštaurátor Ivan Galamboš.uviedla Lucia Duchoňová zo ZsM.Originál tejto pre Trnavu významnej pergamenovej listiny je uložený v archíve a je zároveň jeho najstarším uchovávaným dokumentom. "informovala Duchoňová v decembrových Múzejných novinách ZsM. Pred niekoľkými rokmi bol reštaurovaný tímom špecialistov v Slovenskom národnom archíve, a to pod vedením reštaurátora Ivana Galamboša.A práve on je aj autorom ručne kaligraficky písaného, hodnoverného umeleckého faksimile s pridanou hodnotou historickej rekonštrukcie v podobe doplneného textu a privesenej buly. Rovnako ako na originálnej listine je použitý kvalitný, obojstranne brúsený kozí pergamen. Ručne spletenými niťami dobovou technikou je privesená pečať zlatej buly panovníka Bela IV. Bula z medi je pozlátená 24-karátovým zlatom. Faksimile hodnoverne pripomína listinu tak, ako bola mestu odovzdaná mešťanom pred 780 rokmi.