Trnavské Rádio sa bude venovať aj popularizácii vedy

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Ferenčík Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Ferenčík

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 25. júna (TASR) - Trnavské Rádio štartuje od júla podcastovú reláciu Veda pri víne. Vznikla v spolupráci s Ústavom výskumu progresívnych technológií Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave a zameriavať sa bude na popularizáciu vedy. Stiahnuť si ju budú môcť záujemcovia bezplatne prostredníctvom akejkoľvek aplikácie, link sa nachádza na webovej stránke rádia v sekcii Podcast.Podľa informácií programového riaditeľa Dušana Vanča Trnavské Rádio vstúpilo do sveta podcastov v júni tohto roka s vlastným produktom Do ucha. "Fenomén podcastov začal pred takmer pätnástimi rokmi. Ide o jednoduché automatické sťahovanie zvukových záznamov do počítača, smartfónu čí tabletu. Nie je to klasický webový archív, ale jednoduchý spôsob, ktorý poslucháčom umožňuje počúvať zaujímavý obsah kedykoľvek neskôr," uviedol.Dodal, že rádio na leto upravilo vysielaciu štruktúru, novinkou okrem iných je stream Jazzyk na webe rádia. "V Trnave už od roku 2004 pulzuje džez prostredníctvom festivalu Trnavský Jazzyk, ktorý každoročné prináša svetové mená a oslovuje nielen fanúšikov z regiónu. Jazzový stream prinesie veľa festivalového, a teda súčasného džezu. Spúšťame ho ako doplnkovú službu, presne mesiac pred tohtoročným festivalom," dodal Vančo.