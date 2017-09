Trnavskí krajskí poslanci sa budú na zasadnutí venovať aj školstvu

Centrum mesta Trnava Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 5. septembra (TASR) – Hoci do 1. ročníka stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) nastúpilo začiatkom nového školského roka 3840 žiakov, čo je oproti vlaňajšku nárast o 138, ich celkový počet sa znížil. Odchod silného ročníka vlaňajších absolventov zapríčinil pokles o 224, pričom zapísaných študentov je spolu 17.093.Kraj je zriaďovateľom 50 stredných škôl, jednej jazykovej školy a štyroch školských zariadení. Jeho 13 školských internátov sa využíva na účely ubytovania žiakov a tri aj na podnikateľskú činnosť. Vyplýva to zo správy, ktorou sa budú zaoberať poslanci TTSK na svojom zasadnutí v Trnave v stredu 6. septembra. Stravovanie žiakov zabezpečuje 38 zariadení, z toho 28 školských jedální, 8 výdajných školských jedální a dve školy v prírode. Počas prázdnin sa TTSK pustil do rekonštrukcie školských kuchýň na Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) v Trnave, Gymnáziu Zoltána Kodálya v Galante, Strednej odbornej školy technickej v Hlohovci a Strednej odbornej školy rozvoja vidieka v Dunajskej Strede.Poslanci sa na rokovaní budú zaoberať aj návrhom na vyradenie zo siete školskej jedálne Strednej odbornej školy poľnohospodárstva (SOŠP) a služieb na vidieku v Trnave. Žiaci budú mať zabezpečené stravovanie dodávateľským spôsobom zo SZŠ.Školstva sa týka aj ďalší bod ich rokovania, návrh hlavnej školskej inšpektorky na odvolanie riaditeľa SOŠP Ľudovíta Škrabáka. Predseda TTSK Tibor Mikuš sa s jej návrhom nestotožnil, rovnako ako rada školy a ani komisia školstva krajského zastupiteľstva. Mikuš svoj postoj oznámil listom hlavnej školskej inšpektorke s tým, že zistené nedostatky boli odstránené a tlmočil postoj komisie školstva, ktorá závery inšpekcie nepovažuje za natoľko závažné, aby viedli k odvolaniu riaditeľa. Poukázala aj na neobjektívnosť a účelovosť vedenia školskej inšpekcie.