Trnavský archív má v piatok dvere otvorené pre verejnosť

Trnava 8. septembra (TASR) – Brány trnavského Štátneho archívu sú dnes otvorené pre verejnosť. V rámci programu Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) pripravili jeho pracovníci pre návštevníkov možnosť prezrieť si, ako a kde archív funguje.informovala riaditeľka Štátneho archívu Júlia Ragačová.Pripravená je aj výstava Chute a vône minulosti, kde sú originály archívnych dokumentov, vďaka ktorým sa prenesú do minulosti a nahliadnu do kuchyne predkov.uviedla Ragačová. Zaujímavé sú aj vystavené jedálne a ponukové lístky hotelových reštaurácií. Okrem toho sa o 12. a 16. hodine uskutoční prednáška Jakuba Roháča na tému Trnavské pamiatky na archívnych plánoch, v rámci ktorej bude možno vidieť originály dochovaných plánov mestskej veže a brán, mestského divadla, klariského či jezuitského kláštora.Riaditeľka dodala, že Deň otvorených dverí sa nesie aj v znamení úspechu troch nominácií na výročné ceny revue Pamiatky a múzeá, ktoré odovzdali počas slávnostného otvorenia DEKD vo štvrtok 7. septembra.informovala Ragačová.Voľné vstupy pre verejnosť má do nedele 10. septembra v Trnave ako súčasť programu DEKD aj Západoslovenské múzeum a Galéria Jána Koniarka, ktorá pripravila program pre detského návštevníka.