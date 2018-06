Trnavský archív sa otvára verejnosti, predstavuje osmičkový príbeh

Trnava, ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Trnava, ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 8. júna (TASR) - Deň otvorených dverí (DOD) v Štátnom archíve v Trnave sa v piatok a sobotu 9. júna ponesie v znamení osmičkových výročí. Pre mesto to znamená nielen rok 1238, kedy získalo ako prvé na území terajšieho Slovenska výsady slobodného kráľovského mesta, ale aj roky 1848, 1918, 1948 a 1968, ktoré predstavia na vzácnych archívnych dokumentoch.Nosnou časťou DOD je výstava Trnava – osmičkový príbeh, na ktorej je hlavným lákadlom podľa riaditeľky archívu Júlie Ragačovej originál listiny Bela IV., ktorou panovník Trnavu povýšil na slobodné kráľovské mesto. "Je to najstarší archívny dokument nachádzajúci sa v Štátnom archíve v Trnave a zároveň najstaršia listina svojho druhu na Slovensku," konštatovala Ragačová.Okrem toho si návštevníci môžu v piatok do 16. hodiny a v sobotu od 10. do 17. hodiny pozrieť ďalšie zaujímavé listiny z fondov, ktoré im priblížia dejinnú cestu Trnavy storočiami. Vystavené originály mapujú osmičkový príbeh mesta od stredoveku až po súčasnosť. Záujemcovia sa prostredníctvom nich dozvedia o udalostiach, ktoré prispeli k stvárneniu podoby mesta, a ktoré určovali a ovplyvňovali podmienky života v ňom. "Môžu napríklad nazrieť do trnavskej pamätnej knihy, zápisníc magistrátu, dozvedia sa o výstavbe viacerých známych trnavských budov a sídel dôležitých inštitúcií, o požiaroch, ktoré v minulosti postihli mesto či o fungovaní miestnych spolkov, no výstava čo-to poodhalí i z každodennosti niekdajších Trnavčanov v rozličných historických obdobiach," dodala Ragačová. Ide podľa nej o pestré spektrum dokumentov týkajúcich sa spoločenskej, hospodárskej, kultúrnej, ale taktiež ďalších oblastí života.Vystavené budú aj pečatidlá, plagáty, kalendáre či zaujímavé pamätné predmety, ktoré boli v uplynulých desaťročiach vyhotovené pri príležitosti okrúhlych jubileí mesta.Svoje osobitné miesto majú v rámci tohtoročného DOD aj plagáty viažuce sa k mestu Trnava. "Archív vybral zo svojich zbierok tie najkrajšie a najzaujímavejšie plagáty, vďaka ktorým bude možné vnímať minulosť aj cez tento netradičný typ archívnych dokumentov," dodala riaditeľka.V sobotu odznie prednáška Veroniky Paukovej o oslavách 700. výročia povýšenia Trnavy na slobodné kráľovské mesto, ktoré sa uskutočnili v roku 1938. Po obidva dni je možná aj prehliadka sídla archívu - zrekonštruovaného meštianskeho domu v centre Trnavy, pamiatkovo chráneného, ktorého základy siahajú do 14. storočia. "Prvýkrát bude v sobotu sprístupnená aj naša pivnica," dodala Ragačová s tým, že súčasťou podujatia budú tvorivé dielne a pre malých i veľkých streľba z luku na nádvorí.