Trnavský kandidát Jozef Viskupič predstavil program Spolu tvoríme kraj

Trnava 26. septembra (TASR) – Osem odhodlaní – priorít volebného programu predstavil dnes kandidát na predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič (koalícia OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS a Zmena zdola). Má názov Spolu tvoríme kraj a sú v ňom zahrnuté najdôležitejšie body, ktorým sa chce v nasledujúcom volebnom období venovať.uviedol na stretnutí s novinármi Viksupič. Ide v prvom rade o zlepšenie hospodárenia kraja, ktorého zadlženie predstavuje pri výške 59 miliónov až 46 percent rozpočtu, zaviesť chce princíp participatívneho rozpočtu, ktorý by financoval potreby obyvateľov, ktoré si sami definujú. Druhým je doprava, cyklodoprava a cestovný ruch, kde podľa Viskupiča je kameňom úrazu dofinancovanie opravy 1500 kilometrov ciest, ktoré sú v zlom stave. Cyklodoprava by sa mala v spolupráci s obcami stať kostrou dopravy. Pri treťom odhodlaní – školstve treba prispôsobiť štruktúru vzdelávania potrebám trhu práce. Tam Viskupič vidí problém, že nebolo v TTSK "správne uchopené duálne vzdelávanie". Chce vytvoriť lepšie podmienky pre študentov, podporovať nadaných a zlepšiť podmienky pre výkon školskej praxe. Učiteľov motivovať štartovacími bytmi a programom odmeňovania. Poukázal aj na rozpredaj školských budov.Ďalšími prioritami sú sociálne služby pre každého a moderná zdravotná starostlivosť, upozornil na vstup strategických partnerov do troch krajských nemocníc, čo jednoznačne považuje za privatizáciu, nakoľko TTSK v nich už nemá reálne kompetencie. Dosiahnuť chce dva kľúčové atribúty – dostupnosť a kvalitu.dodal Viskupič. Treba podľa neho podporovať ich aktivity a motivovať ich aj grantovými schémami. Rovnako treba podľa neho postupovať aj pri poslednom odhodlaní – kultúre. Upozornil, že TTSK podľa neho nekonal doteraz pri grantovej schéme kultúrno-kreatívny priemysel, kde hrozí, že príde o finančné prostriedky.Viskupič sa zasadzuje za "otvorený župný úrad", ktorý má byť transparentný a aktívny všade tam, kde ho ľudia potrebujú. Predsedovia VÚC, ktorí vzídu z týchto volieb, by podľa neho mali byť "poslední župani tohto typu", tí, ktorí budú kandidovať v roku 2022, by mali kandidovať už do iného, zreformovaného usporiadania.Viskupič dnes vyzval stranu Smer-SD, ktorá v TTSK nepostavila svojho kandidáta, aby zverejnila, koho podporuje. Krajská predsedníčka Smeru-SD v Trnave Renáta Zmajkovičová pre TASR uviedla, že rovnako ako v predchádzajúcich volebných obdobiach, aj teraz je to občiansky kandidát Tibor Mikuš.povedala.Na post predsedu TTSK v novembrových voľbách kandidujú štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó (Most-Híd), súčasný podpredseda TTSK József Berényi (SMK), poslanec NR SR Jozef Viskupič (koalícia OĽANO, SaS, KDH, Nova, OKS a Zmena zdola), predseda TTSK Tibor Mikuš (nezávislý), riaditeľ organizácie sluchovo postihnutých Jaroslav Cehlárik (nezávislý) a lekár Márius Novák (Nový Parlament).