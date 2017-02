Trnavský kraj vybral na daniach o 9 miliónov viac, ako čakal

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Trnava 8. februára (TASR) – O 13,87 %, čo predstavuje 9,18 milióna eur prekročil vlani výber dane z príjmov fyzických osôb v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK). V rozpočte na rok 2016 bola schválená suma 66,22 milióna eur, v závere sa ukázala byť skutočnosť 75,4 milióna eur.Výber dane sa pritom v priebehu roka menil, v januári a máji bol v červených číslach. No celkový pozitívny vývoj umožnil postupne zvýšiť rozpočet o 3,54 milióna eur až na 69,77 milióna eur.Prostriedky kraj využil na výdavky vo viacerých svojich organizáciách. Správa a údržba ciest TTSK dostala na bežné výdavky 970.000 eur a na kapitálové výdavky 60.972 eur, v čom bol zahrnutý napríklad nákup posypového materiálu, vybudovanie centrálneho dispečingu údržby ciest, nákup nových sypačov a značkovacieho stroja. Pre Školské hospodárstvo Piešťany bolo určených 2500 eur, do oblasti kultúry 500.280 eur, školstva 938.582 eur a do sociálnej oblasti 1,07 milióna eur. Rokoval o tom dnes poslanecký zbor TTSK na svojom zasadnutí.