Trnavský participatívny rozpočet má k dispozícii 50 000 eur

Ilustračná snímka Trnavy.

Trnava 20. januára (TASR) – Mesto Trnava nadväzuje na úspešný pilotný ročník participatívneho rozpočtu (PR) v roku 2016, keď sa podarilo zrealizovať štrnásť z pätnástich projektov navrhnutých obyvateľmi Trnavy. Kým v minulom roku bolo na tento účel vyčlenených 39.500 eur, Participatívny rozpočet 2017 počíta so sumou 50.000 eur. Prvé verejné stretnutie sa uskutoční v utorok 7. februára o 18. hodine na trnavskej radnici. Motto tohto ročníka je Od ľudí pre ľudí.Participatívny rozpočet bude v tomto roku nielen veľkorysejší, ale prinesie aj niekoľko noviniek. Informovala o tom koordinátorka PR Eva Kretiková z Kancelárie pre participáciu. Prvou z nich je vlastná nová webová stránka pr.trnava.sk, kde sú všetky informácie o pripravovanom ročníku, ako aj informácie o všetkých projektoch pilotného ročníka spolu s fotografiami, reportážami a zaujímavými článkami, ktoré vyšli v rôznych médiách.Druhou novinkou je, že v tomto ročníku sa môžu do participatívneho rozpočtu okrem občanov a obyvateľov Trnavy aktívne zapojiť aj študenti denného štúdia na trnavských vysokých školách. Mesto Trnava však tento rok očakáva účasť jednotlivcov, no aj komunít, občianskych združení a organizácií. Svojimi nápadmi a projektmi sa v tomto roku budú môcť zamerať nielen na šesť minuloročných tematických oblastí (Seniori, Deti a rodina, Kultúra, Zeleň, Verejný priestor a Doprava), ale aj vytvoriť celkom novú oblasť." uviedla Kretiková.