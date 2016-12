Trnavský samosprávna kraj vstúpi do nového roka s vyrovnaným rozpočtom

Súčasný predseda TTSK Tibor Mikuš Foto: FOTO TASR/Radovan Stoklasa Foto: FOTO TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 26. decembra (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) bude v nasledujúcom roku hospodáriť so 155 miliónmi eur. Svoj rozpočet na rok 2017 postavil ako vyrovnaný, kde prebytok bežného rozpočtu vo výške 5,89 milióna eur a prebytok finančných operácií vo výške 25,69 milióna eur vyrovnávajú schodkový kapitálový rozpočet vo výške 31,58 milióna eur.Prioritami budúceho obdobia s výhľadom na roky 2018 a 2019 budú pre TTSK pokračovanie v rozpracovaných investičných akciách a realizácia zámerov na zníženie energetickej náročnosti budov v školstve. Chce sa venovať aj zlepšovaniu stavu regionálnych ciest 2. a 3. triedy vrátane nákupu strojových zariadení na ich údržbu. Orientovať sa plánuje tiež na predkladanie nových investičných projektov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ, financovanie podpory budovania cyklotrás a pokračovanie v procese vyrovnania prevzatých záväzkov svojich bývalých nemocníc v Galante a Dunajskej Strede.Celkové príjmy rozpočtu TTSK na rok 2017 sú predpokladané vo výške 155,2 milióna eur. Príjmy bežného rozpočtu sú stanovené vo výške 119,7 milióna eur, z toho daňové príjmy 73,92 milióna eur. Bežné nedaňové príjmy, granty a transfery, a tiež príjmy z projektov EÚ sú stanovené vo výške 45,8 milióna eur. V príjmovej časti kapitálového rozpočtu je suma 7 miliónov eur, z toho 6,2 milióna eur sú príjmy z projektov, ostatok tvoria príjmy z predaja prebytočného a neupotrebiteľného majetku. Príjmová časť finančných operácií je rozpočtovaná v celkovej výške 28,39 milióna eur. Rozhodujúcou časťou je úver vo výške 10 miliónov eur, ide o zostatok nevyčerpaného úverového rámca poskytnutého TTSK z Rozvojovej banky Rady Európy v roku 2015. Ďalším zdrojom financovania kapitálových výdavkov v roku 2017 je nový úver vo výške 8 miliónov eur. Úver vo výške 4 milióny eur predstavuje návratný zdroj financovania projektov. Súčasťou príjmových finančných operácií sú aj prostriedky rezervného fondu vo výške 6,3 milióna eur. Celkové výdavky rozpočtu TTSK na rok 2017 by mali byť 155,2 milióna eur. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 113,83 milióna eur. Uvádza sa to v materiáli, ktorý prijali poslanci TTSK na svojom decembrovom zasadnutí.