Trnka predstavil svoje priority pre funkciu predsedu Košického kraja

Na snímke kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Košice, 28. septembra 2017. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 28. septembra (TASR) – Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, ktorý kandiduje s podporou strán OĽaNO, SaS, KDH, NOVA a Šanca, dnes zverejnil plán na prvých 100 dní v úrade. Predstavil 12 priorít, ktorými chce "rozhýbať dianie v Košickom kraji tak, aby to občania hneď pocítili".V prípade zvolenia má v programe vytvorenie krajskej rady starostov a primátorov, úradu splnomocnenca pre sociálne znevýhodnených a splnomocnenca pre národnostné menšiny. V oblasti dopravnej infraštruktúry chce zefektívniť spôsob opráv krajských ciest a riešiť alternatívne návrhy na dostavbu diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R2.uviedol s tým, že by chcel okamžite v tejto otázke rokovať s ministrami dopravy a financií.Trnka plánuje ďalej začať rokovania s novými investormi, zverejňovať plán verejného obstarávania, do zmlúv zaviesť subdodávateľskú doložku a spustiť protikorupčný audit na Úrade KSK. V poľnohospodárstve chce naštartovať projekt na podporu tzv. agrokruhov po vzore pestovateľa Jána Šlinského. Súčasťou priorít sú aj výjazdové rokovania vo všetkých mestách kraja a v oblasti športu vytvorenie krajskej futbalovej ligy.uviedol súčasný nezávislý krajský poslanec.Letné mesiace podľa svojich slov strávil rozhovormi s občanmi v kraji a ich návrhy a problémy spracoval so svojím tímom do reformnej vízie pre kraj, ktorá "radikálne mení prístup k riadeniu a rozvoju regiónu".O post predsedu KSK sa v novembrových voľbách celkovo uchádza 15 kandidátov vrátane Trnku. Patria k nim nominanti politický strán Rudolf Botka (Nový parlament), Jozef Červeňák (Rómska iniciatíva Slovenska), Karol Pataky (Most-Híd, SKOK), Oliver Petrík (Jednota-ľavicová strana Slovenska), Richard Raši (Smer-SD, SMK-MKP, Strana zelených Slovenska, Starostovia a nezávislí kandidáti), Lukáš Sisák (KSS), Ján Struk (SMS), Štefan Surmánek (ĽSNS), Adam Šepetka (NAJ) a Jarmila Tkáčová (SNS). Nezávislými kandidátmi sú Róbert Bačinský, Jozef Bobík, Jaroslav Džunko a Vladislav Stanko.