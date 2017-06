Troch mužov spojených s ultrapravicou obvinili z bombových útokov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 9. júna (TASR) - Troch mužov napojených na pravicovú extrémistickú skupinu obvinili vo Švédsku z pokusu o vraždu a ohrozovanie verejnosti v prípade nedávnych útokov na juhu krajiny, ktorých terčom boli migranti a ľavicová skupina. Oznámili to dnes miestne úrady.Prokurátor Mats Ljungqvist spojil trojicu mužov s nevybuchnutou náložou, ktorú našli 25. januára neďaleko kempingu, kde boli ubytovaní migranti, ako aj výbuchom bomby z 5. januára, ktorý vážne zranil jedného človeka, a explóziou z novembra 2016 pred sídlom ľavicovej skupiny v Göteborgu.Podľa Ljungqvista boli obvinení muži zjavne "neonacistickej skupiny Severské hnutie odporu preto, že nepoužíva násilné prostriedky na dosiahnutie svojich cieľov. Dvaja z týchto mužov, ktorých nemenoval, absolvovali pred útokmi vojenský výcvik v Rusku.Prokurátor dodal, že uvedené činy nie sú spojené so Severským hnutím odporu, teda že muži konali na vlastnú päsť. Do vyšetrovania, ktoré viedlo k ich zadržaniu v marci tohto roka, bola zapojená aj švédska bezpečnostná služba SÄPO.Trojdňový proces sa začne 21. júna.