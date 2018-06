Troch tureckých inžinierov prepustili z líbyjského zajatia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 24. júna (TASR) - Traja tureckí stavební inžinieri, ktorých uniesli vlani v novembri v Líbyi, sú už na slobode, informovala v nedeľu agentúra Anadolu s odvolaním sa na zdroje z okolia tureckého premiéra.Mužov pracujúcich pre tureckú stavebnú firmu Enka uniesli v meste Ubari. V zajatí strávili 233 dní.Podľa vládnych zdrojov boli prepustení na slobodu po zintenzívnenom úsilí v spolupráci s líbyjskými úradmi.Turecký premiér Binali Yildirim už telefonicky oznámil šťastnú správu rodinám prepustených mužov. Do Turecka by mali pricestovať čoskoro, dodala Anadolu.Líbya upadla do chaosu po povstaní z roku 2011, ktoré podporilo NATO. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti. O kontrolu nad krajinou, bohatou na ropu, súperí medzinárodne uznaná vláda národnej jednoty so sídlom v Tripolise na západe krajiny s vládou v meste Tobruk na východe.