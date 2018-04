Trofej Ligy majstrov bude v Bratislave v spoločnosti Šmicera či Ježa

Trofej pre víťaza Ligy majstrov. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 18. apríla (TASR) - Fanúšikovia v Bratislave majú v týždni pred úvodnými stretnutiami semifinále futbalovej Ligy majstrov možnosť obzrieť si trofej pre víťaza najprestížnejšej európskej klubovej súťaže. Na Slovensku ju vystavia po štvrtý raz, v Bratislave už bola v rokoch 2010 a 2014, v roku 2015 zavítala do Trnavy.Trofej bude v nákupnom centre Aupark vo štvrtok k dispozícii na fotenie od 10.00 do 15.30 h. O 17.00 h sa hymnou Ligy majstrov začne slávnostná časť programu, počas ktorej vystúpi hosť Vladimír Šmicer. Niekdajší český reprezentant triumfoval v LM v roku 2005 v drese FC Liverpool, skóroval vo finále proti AC Miláno. Po ňom sa na pódiu predstaví aj Ivan Kozák, prezident Únie ligových klubov (ÚLK) bol v sezóne 1997/98 kapitán prvého slovenského účastníka hlavnej fázy súťaže 1. FC Košice. Pôvodne mal prísť aj bývalý rozhodca Ľuboš Micheľ, ktorý viedol finále LM pred desiatimi rokmi v Moskve, kde Manchester United zdolal FC Chelsea. Neumožnili mu to však pracovné povinnosti v gréckom klube PAOK Solún.V piatok bude program pokračovať opäť časom na fotenie (10.00 - 15.00) a neskôr príchodom ďalších hostí Ľubomíra Moravčíka (16.45) a Róberta Ježa (18.00). Obaja majú rovnako ako Šmicer a Kozák osobné skúsenosti s prestížnou súťažou. Šmicerov bývalý zamestnávateľ FC Liverpool je päťnásobný šampión LM (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05) a šancu na zisk trofeje má spoločne s AS Rím, Bayernom Mníchov a Realom Madrid aj v tejto sezóne, Moravčík pôsobil v rokoch 1998 až 2002 v Celticu Glasgow. Škótsky klub sa stal európskym klubovým majstrom v ročníku 1966/67.povedal Moravčík.Atmosféru hlavnej fázy Ligy majstrov okúsil tiež Jež, ktorý napodobnil Kozáka ako kapitán slovenského účastníka. Vo farbách MŠK Žilina sa prebojoval do skupinovej časti 2010/11, kde narazil na FC Chelsea, Olympique Marseille a Spartak Moskva. Odohral všetkých šesť duelov, v ktorých však Žilinčania nevydolovali ani bod.povedal Jež.V Bratislave vystavia originál trofeje, ten má od sezóny 2008/09 stabilné miesto v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Odvtedy si víťaz odnáša repliku, v minulosti dostal originál klub, ktorý uspel v súťaži celkovo päťkrát alebo trikrát za sebou. Dosiahli to Bayern Mníchov, FC Barcelona, FC Liverpool či Real Madrid.