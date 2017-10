Trojan dokončil nakrúcanie historickej drámy Toman

Na archívnej snímke Jiří Macháček. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) - Po 38 natáčacích dňoch rozložených na celý rok - od minuloročnej až po tohtoročnú jeseň, skončilo nakrúcanie historického thrilleru Toman, v poradí štvrtého filmu režiséra Ondřeja Trojana. Sedem rokov po Občianskom preukaze a 14 rokov po Želaroch nominovaných na Oscara donakrúcal film z temnej a málo zmapovanej doby tzv. tretej republiky, z rokov 1945 - 1948, kedy sa v boji o moc medzi demokratmi a Moskvou riadenými komunistami formovalo Československo na ďalších štyridsať rokov. A to za významného prispenia šéfa zahraničnej rozviedky Zdeňka Tomana.Hlavnú postavu stvárnil Jiří Macháček, herec má podľa vlastných slov za sebou najnáročnejšie nakrúcanie svojej kariéry. Jeho Zdeněk Toman sa vyšplhá vďaka bezškrupulóznej povahe dobového veksláka a pomocou valutových kontaktov, využívaných pre hromadenie prostriedkov na podporu KSČ, z pozície radového úradníka až na vysoký post. Zahraničnú rozviedku systematicky čistí od nestraníkov, aby sa na konci sám stal jedným z prvých komunistov uväznených komunistami, ale tiež jedným z mála, ktorému sa z komunistickej väzby podarilo utiecť a dostať sa za hranice skôr, ako začali padať hlavy.zhrnul Ondřej Trojan svoje pocity z režijnej práce na v poradí štvrtom celovečernom hranom filme, ktorého hlavné nakrúcanie sa skončilo pred pár dňami.Okrem Jiřího Macháčka sa vo filme predstavia Kateřina Winterová v postave Pesly Tomanovej, Kristína Boková ako Tomanova milenka, Roman Luknár stvárňuje Jana Masaryka, Lukáš Latinák hrá Vlada Clementisa, Marián Mitaš prepožičal tvár komunistickému fanatikovi a agentovi NKVD Karlovi Vašovi a Táňa Pauhofová Tomanovej sestre Aurélii. V ďalších postavách účinkujú Stanislav Majer ako generálny tajomník KSČ Rudolf Slánský, Marek Taclík ako fanatický komunista, prednosta obranného spravodajstva Bedřich Reicin, Jaromír Dulava ako minister vnútra Václav Nosek, Jiří Dvořák ako generál Bartík, Martin Finger ako agent spravodajskej služby Adolf Püchler, Aleš Procházka ako Klement Gottwald, ďalej Václav Neužil, Miroslav Táborský, Radek Holub, Ondřej Malý, Jaroslav Plesl, Ady Hajdu, Pavel Liška i iní.Teraz sa režisér presúva do strižne, spolu so strihačom Vladimírom Barákom ich čaká neľahká úloha - zostrihať z nakrúteného materiálu, ktorý by vystačil na štvorhodinový opus, film v štandardnej dĺžke. Premiéra politického thrilleru Toman, pôvodne plánovaná na jar, bude vzhľadom na náročnú postprodukciu pravdepodobne presunutá na koniec leta 2018. Kameramanom filmu je Tomáš Sysel, autormi scenára podľa pôvodného námetu Franka Reissa sú Ondřej Trojan a Zdeňka Šimandlová, architektom Tomáš Svoboda, kostýmovou výtvarníčkou Katarína Štrbová Bieliková, autorom hudby bude Michal Novinski. Producentmi filmu sú Filmová a televizní společnost Total HelpArt, T.H.A. a PubRes, koproducentmi sú Česká televízia a RTVS.