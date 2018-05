Trojica mužov väznených v KĽDR sa vrátila do USA, privítal ich Trump

Americké vládne lietadlo na palube so šéfom rezortu diplomacie Mikeom Pompeom opúšťa medzinárodné letisko na americkom území Aljašky 9. mája 2018. Severná Kórea prepustila v stredu troch amerických väzňov. Muži sa vracajú do Spojených štátov spolu s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom, ktorý bol v KĽDR na pracovnej návšteve.Informovala o tom spravodajská stanica Sky News s odvolaním sa na tvít prezidenta USA Donalda Trumpa. Šéf Bieleho domu zároveň napísal, že s prepustenými väzňami sa po ich prílete do vlasti stretne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 10. mája (TASR) - Prezident USA Donald Trump privítal vo štvrtok na Andrewsovej leteckej základni pri Washingtone troch Američanov, ktorých prepustila z väzenia Severná Kórea. Trojicu mužov priviezlo do vlasti vojenské lietadlo typu Boeing C-40 Clipper vybavené zdravotníckym zariadením.Bývalých väzňov prepravia do vojenského zdravotníckeho strediska Walter Reed National Military Medical Center na zhodnotenie ich stavu a liečbu.povedal Trump, ktorého cituje agentúra AP.Všetci traja muži - akademici Kim Hak Song a Tony Kim a podnikateľ Kim Dong Chul - majú kórejský pôvod a v KĽDR boli väznení za údajnú špionáž aTrojicu Američanov uväznili severokórejské úrady v rokoch 2016 a 2017. Minulý týždeň ich presunuli z pracovného tábora do hotela v Pchjongjangu.Väzňov prepustili v stredu počas návštevy amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea v KĽDR, ktorý tam rokoval o detailoch pripravovaného summitu Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una. Pompeo sa vrátil samostatným lietadlom, na základni sa pripojil k Trumpovi, prvej dáme Melanie a viceprezidentovi Mikeovi Penceovi s manželkou.Podľa pozorovateľov kládol Pchjongjang veľký dôraz na podmienky trojice väzňov so zámerom vyhnúť sa opakovaniu prípadu Otta Warmbiera, mladého Američana, ktorého uväznili v KĽDR po tom, ako v roku 2016 ukradol zo svojej hotelovej izby v Pchjongjangu propagandistický plagát. Zomrel šesť dní po tom, ako sa vlani v júni vrátil do USA v bdelej kóme.