Trojica opozičných poslancov pracuje na koncepcii rodinnej politiky

Bratislava 21. augusta (TASR) - Oslobodenie rodičov od odvodového zaťaženia, úprava materského pri reťazových pôrodoch, či úprava oblasti dôchodkového poistenia. Tieto zmeny navrhuje trojica poslancov Jozef Mihál (nezaradený), Simona Petrík (nezaradený) a podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), ktorí sa rozhodli spolupracovať v sociálnej oblasti a vytvoriť koncepciu rodinnej politiky. Tá podľa nich na Slovensku chýba a potrebná je aj väčšia spolupráca opozičných poslancov.Po viacerých stretnutiach a diskusiách predložili poslanci spoločne už na najbližšiu septembrovú schôdzu parlamentu prvé tri zákony, ktorých obsahom sú zmeny v zákone o sociálnom poistení.Prvou zmenou je oslobodenie rodičov, hlavne matiek, od odvodového zaťaženia pri práci na čiastočný úväzok, a to až do 6 rokov veku dieťaťa. Poslanci tak chcú pozitívne motivovať vyššími zárobkami matky, aby nestrácali kontakt s pracovným prostredím a zároveň motivovať zamestnávateľov, aby pracovné pozície na čiastočné úväzky vytvárali.Druhý návrh má opraviť nedostatky z praxe pri dôchodkovom poistení. Rozširuje okruh poistencov štátu aj na prípady, keď poistenci nespravodlivo vypadávali zo systému, v dôsledku čoho by mali nárok na nižší dôchodok.V treťom návrhu sa venujú úpravám materského pri tzv. reťazových pôrodoch, kedy vznikajú mnohé nespravodlivé situácie. Napríklad, ak matke počas rodičovskej dovolenky pri prvom dieťati skončí pracovný pomer na dobu určitú, nemá nárok na materské pri druhom dieťati – túto nespravodlivosť chcú poslanci z legislatívy odstrániť." zdôvodňuje potrebu vzniku koncepcie Simona Petrík.Zákony, ktoré doteraz predkladala opozícia, riešili podľa poslancov čiastkové problémy, no bez koordinácie sa navrhovali často protichodné riešenia. Preto je podľa nich potrebná spolupráca. "myslí si Lucia Ďuriš Nicholsonová.Jozef Mihál vidí v koncepcii pre rodinnú politiku aj tvorbu plánu pre novú vládu. "podotkol Mihál.