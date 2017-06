Trojicu pánd veľkých narodených v Japonsku previezli do Číny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 6. júna (TASR) - Tri mláďatá pandy veľkej sa dnes vrátili z rodného Japonska do krajiny svojho pôvodu, Číny, v súlade s dohodou o podpore chovu tohto vzácneho zvieraťa.Pandie dvojičky s mladšou sestrou sa narodili a žili v zoologickej záhrade Wakajama Adventure World v južnom Japonsku.Trojica pandích mláďat dorazila v noci nadnes do mesta Čcheng-tu, metropoly provincie S'-čchuan ležiacej na juhozápade Číny. Provincia je oblasťou, kde žije najviac pánd vo voľnej prírode a kde sa zároveň nachádza najviac chovných staníc a rezervácií pre pandy.Čínska tlačová agentúra Sinchua doplnila, že pandy sa majú dnes presunúť do chovného strediska pandy veľkej v Čcheng-tu. Skôr, než ich chovatelia ukážu zvedavej verejnosti, musia pandy najskôr prejsť karanténou a obdobím aklimatizácie.Asi 420 pánd veľkých žije v zajatí v zoologických záhradách a prírodných rezerváciách, väčšina z nich v Číne. Odhadom 1864 pánd žije vo voľnej prírode.