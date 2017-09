Tropická búrka Irma si vyžiadala ľudské obete

Na snímke ľudia sa brodia po zaplavenej ulici v meste Charleston v Južnej Karolíne po tom, ako oblasť zasiahol hurikán Irma 11. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke ľudia sa pokúšajú prejsť po móle v silnom vlnobití v meste Charleston v Južnej Karolíne po tom, ako oblasť zasiahol hurikán Irma 11. septembra 2017 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke zničená loď a spúšť, ktorú nazechal po sebe hurikán Irma v americkom meste Palm Shores na Floride 11. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atlanta 12. septembra (TASR) - Tropická búrka Irma, ktorá minulý týždeň ešte ako hurikán spustošila ostrovy v Karibskom mori a časti Floridy, si v ďalších amerických štátoch vyžiadala v pondelok najmenej tri obete - dve v Georgii a jednu v Južnej Karolíne. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.Podľa televíznej stanice WSB hlásili prvú obeť v Georgii z mesta Sandy Springs, kde v dome, na ktorý sa zrútil strom, zahynul 55-ročný muž. Ďalší 62-ročný muž prišiel o život vo vidieckej oblasti na juhozápade tohto štátu.Tropická búrka priniesla do Georgie výdatný dážď, ktorý spôsobil záplavy. Vietor dosahoval rýchlosť až 85 kilometrov za hodinu.Aj Južnú Karolínu postihli v dôsledku búrky Irma záplavy. V historickom prístavnom meste Charleston sú pod vodou celé ulice.Na Floride neprežilo vyčíňanie hurikánu Irma podľa televízie ABC News šesť ľudí. Tom Bossert, poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa pre vnútornú bezpečnosť, navyše v pondelok oznámil, že obyvatelia súostrovia Florida Keys sa pravdepodobne nebudú môcť vrátiť domov niekoľko týždňov. Najprv totiž treba preveriť stabilitu mostov spájajúcich ostrovy s pevninou, pretože niektoré by mohli byť poškodené.Cez Florida Keys, kde žije okolo 70.000 ľudí, prešlo v nedeľu ráno oko hurikánu Irma. Ich jediným spojením s pevninou je diaľnica Overseas Highway, ktorú tvorí množstvo mostov.V Georgii i na Floride sú stále bez elektriny státisíce ľudí; v prvom menovanom štáte je to takmer 50 percent obyvateľstva, v druhom okolo 65 percent.