Tropická búrka Nate dosiahla silu hurikánu, smeruje k pobrežiu USA

Mexiko/Miami 7. októbra (TASR) - Tropická búrka Nate dnes dosiahla v Mexickom zálive silu hurikánu. Presúva na sever k pobrežiu Spojených štátov po tom, ako priniesla silné dažde do krajín Strednej Ameriky, kde si vyžiadala najmenej 23 obetí na životoch.Meteorológovia očakávajú, že Nate dosiahne pobrežie USA niekedy v noci zo soboty na nedeľu miestneho času. Pôjde v priebehu niekoľkých týždňov už o štvrtý hurikán, ktorý zasiahne východnú časť krajiny.V štátoch Louisiana a Mississippi vyhlásili stav ohrozenia a v Louisiane nariadili evakuácie viacerých pobrežných oblastí a ostrovov. Evakuovať začali aj pracovníkov niektorých ropných plošín v zálive.Varovanie pred hurikánom platí aj pre časti štátov Mississippi a Alabama. V najnovšej aktualizácii americké Národné centrum pre hurikány (NHC) rozšírilo výstrahu tiež o metropolitnú oblasť mesta New Orleans, kde od dnešného večera vyhlásili zákaz vychádzania.NHC upozornilo, že Nate môže zdvihnúť hladinu mora o 1,2-2,1 metra od mesta Morgan City v Louisiane po hranicu štátov Alabama a Florida.Hurikán Nate sprevádzal dnes skoro ráno miestneho času vietor so stálou rýchlosťou do 129 kilometrov za hodinu, vyplýva z údajov NHC. Aktuálne modely naznačujú, že atmosférický útvar nad Mexickým zálivom zrejme ešte neberie na sile a prejde nad pevninu USA neďaleko New Orleans neskoro večer miestneho času (nedeľa SELČ).Následne by mal so silnými dažďami a vetrom pokračovať v ceste zrejme až do utorka cez štáty Georgia, Južná Karolína, Severná Karolína a Virgínia.