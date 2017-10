Tropická búrka Nate v Kostarike a Nikarague usmrtila 22 ľudí

Tropická búrka Nate spôsobuje vážne škody v pobrežných oblastiach stredoamerických krajín. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Managua 6. októbra (TASR) - Najmenej 22 obetí na životoch si v Kostarike a Nikarague vyžiadala tropická búrka Nate, ktorá vo štvrtok zasiahla pobrežie týchto stredoamerických krajín a do oblasti priniesla výdatné zrážky. Očakáva sa, že búrkový systém v nadchádzajúcich dňoch zosilnie na hurikán, pričom v nedeľu by mal zasiahnuť pobrežie štátov USA ležiacich pri Mexickom zálive, informovala agentúra AP.Pred blížiacou sa búrkou varovali úrady obyvateľov amerických štátov Florida a Texas. Evakuáciu niektorých pobrežných oblastí nariadili aj obyvateľom štátu Louisiana. Stav ohrozenia vyhlásili v dovedna 29 floridských okresoch a tiež v louisianskom meste New Orleans.Búrka by podľa amerického Národného centra pre hurikány (NHC) mohla spôsobiť nebezpečné záplavy pri svojom prechode cez Honduras, kam by mohla priniesť 38-50 centimetrov zrážok.Búrku Nate momentálne sprevádza vietor s maximálnou rýchlosťou 65 kilometrov za hodinu. Očakáva sa, že ešte v priebehu dnešného dňa zosilnie takmer na hurikán pre tým, než v noci na sobotu zrejme zasiahne pobrežie v okolí mesta Cancún na mexickom polostrove Yucatán. Ako hurikán by následne cez víkend mala zasiahnuť okolie lousianského mesta New Orleans ležiaceho pri pobreží Mexického zálivu.V Nikarague vyčíňala tropická búrka po dvoch týždňoch takmer nepretržitých dažďov, pre ktoré sa v krajine rozvodnilo viacero miestnych riek. Tamojšie úrady v súvislosti s príchodom Natea varovali pred nebezpečenstvom záplav a zosuvov pôdy, hroziacich na celom území krajiny.Nikaragujská viceprezidentka Rosario Murillová uviedla, že búrka si vyžiadala prinajmenšom 15 obetí na životoch. Dodala, že tri z obetí - dve ženy a jeden muž - boli zamestnancami nikaragujského ministerstva zdravotníctva a utopili sa v rozvodnenom kanále v meste Juigalpa. Vláda zatvorila všetky školy v krajine.Kostarické úrady doposiaľ potvrdili sedem obetí na životoch, pričom ďalších 15 ľudí vyhlásili za nezvestných. Pre záplavy sa tam v núdzových prístreškoch ocitlo asi 5000 ľudí.Búrka sa v noci nadnes nachádzala zhruba 65 kilometrov juhozápadne od honduraského mesta Puerto Lempira, pričom sa pohybovala približne rýchlosťou 17 kilometrov za hodinu. Nate by sa podľa predpovedí mohol v noci na sobotu prehnať cez pobrežie mexického polostrova Yucatán a už ako hurikán doraziť v nedeľu ráno na pobrežie amerických štátov ležiacich pozdĺž Mexického zálivu.