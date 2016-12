Tropická búrka smerujúca k Filipínam zosilnela na supertajfún

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manila 24. decembra (TASR) - Tropická búrka Nock-Ten, ktorá sa presúva k strednej časti Filipín, zosilnela dnes na tzv. supertajfún s rýchlosťou vetra dosahujúcou 240 kilometrov za hodinu. Podľa údajov špecializovaného strediska armády USA sa očakáva zasiahnutie pevniny v nedeľu večer miestneho času, intenzita by sa však mala dovtedy opäť znížiť.Filipínski meteorológovia medzitým uviedli, že v popoludňajších hodinách, keď sa tajfún priblíži k brehom ostrova Catanduanes, je potrebné rátať s vetrom do rýchlosti 170 kilometrov za hodinu. Stred búrky naposledy lokalizovali približne 280 kilometrov východne od mesta Virac, pričom sa pohyboval severozápadným smerom rýchlosťou 13 kilometrov za hodinu.Meteorologický úrad na Filipínach varoval, že tajfún by mohol zdvihnúť hladinu mora miestami až o 2,5 metra a záplavy hrozia i v dôsledku prudkého dažďa.Blížiaci sa tajfún znepríjemní tohtoročné oslavy Vianoc na Filipínach, kde sa väčšina obyvateľov hlási k rímskokatolíckej viere. Očakáva sa, že metropolu Manila zasiahne v pondelok a Filipíny definitívne opustí v stredu.