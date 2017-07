Tropická búrka Talas pripravila vo Vietname o život minimálne 17 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hanoj 20. júla (TASR) - Najmenej 17 ľudí zahynulo a niekoľko ďalších je nezvestných po príchode tropickej búrky Talas do oblasti stredného Vietnamu. S odvolaním sa na oznámenie tamojších úradov o tom dnes informovala tlačová agentúra DPA.Prírodný živel najviac poznačil provinciu Nghe An asi 320 kilometrov juhozápadne od metropoly Hanoj. Vietnamský štátny výbor pre pátranie a záchranu tam v dôsledku búrky Talas eviduje celkovo osem obetí na životoch.Silný vietor strhol v postihnutých provinciách strechy z približne 6600 budov a okolo 152 ďalších zničil úplne, potopilo sa 72 plavidiel. Voda poškodila zhruba 50.000 hektárov ryžových a zeleninových polí.Tropická búrka Talas udrela v pondelok na stredné provincie Vietnamu s vetrom dosahujúcim v nárazoch rýchlosť 100 kilometrov za hodinu, uviedol národný meteorologický úrad.Búrku sprevádza prudký a intenzívny dážď, ktorý podľa meteorológov pretrvá do soboty. Úrady varovali obyvateľstvo v dotknutých regiónoch pred povodňami a zosuvmi pôdy.