Tropická búrka úradovala vo Vietname: Už 29 ľudí je mŕtvych

Dvaja vojaci sa brodia s prasaťom po zaplavenej ulici v provincii Thanh Hoa na severe Vietnamu 11. októbra 2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Mưa lớn, nhiều nơi tại Thanh Hóa ngập trong biển nước, tái hiện trận lũ lịch sử 2007 https://t.co/AQEilAUxlf — Ngô Thủy (@dungphong3) October 11, 2017

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hanoj 11. októbra (TASR) - Najmenej 29 ľudí už prišlo o život v dôsledku tropickej búrky, ktorá tento týždeň zasiahla stredný a severný Vietnam. Ďalších 11 osôb je nezvestných. S odvolaním sa na oznámenie tamojších úradov o tom dnes informovala tlačová agentúra DPA.Prírodný živel si vyžiadal osem mŕtvych v provincii Thanh Hoa, po šesť obetí zaznamenali v provinciách Nghe An a Hoa Binh.Ďalších troch mŕtvych hlásia provincie Yen Bai a Quang Tri. Štyria ľudia sú nezvestní po zrútení mosta v provincii Yen Bai počas povodne.Medzi nezvestnými sú aj dvaja príslušníci pohraničnej stráže, ktorých auto v utorok odniesla rozvodnená rieka v provincii Thanh Hoa.Povodne úplne zničili dovedna 62 domov, viac ako 6000 budov zaplavilo. Voda celkovo zatopila zhruba 50.000 hektárov polí.Evakuovaných bolo približne 8000 obyvateľov. Do záchranných operácií sa zapojilo okolo 7000 ľudí, prevažne príslušníkov ozbrojených síl.Tropická búrka vo Vietname vyčíňa už tri dni. Sprevádza ju prudký a intenzívny dážď, ktorý podľa meteorológov pretrvá až do štvrtku.