Tropické krajiny treba pri výbere dovolenky s malými deťmi zvážiť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. mája (TASR) - Výber letnej dovolenky s malými deťmi netreba podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR podceňovať. Pri jej voľbe je dôležité dať prednosť menej náročným krajinám, ubytovaniu v hoteli na dobrej úrovni a dostatočne dlhej príprave na cestu.vysvetlil ÚVZ SR. S deťmi do troch rokov hygienici neodporúčajú cestovať do tropických krajín. Okrem veku je dôležitý aj zdravotný stav detí, pred plánovanou cestou je nutné poradiť sa s detským lekárom, prípadne na oddeleniach pre cudzokrajné choroby.upozornil ÚVZ SR. Na cestu do cudziny je dôležité vziať so sebou dostatok hračiek či kníh. Deti do jedného roka by podľa hygienikov vôbec nemali byť vystavované slnečnému žiareniu. U tých starších sú vhodné opaľovacie krémy s faktormi 30 až 50, samozrejmosťou je pokrývka hlavy.Návštevu lekára pred cestou do iných krajín by nemal opomenúť ani dospelý. Dôležité je to najmä u ľudí, ktorí idú do krajín s nízkym hygienickým štandardom.dodáva ÚVZ SR.Ošetrujúci môže pacienta informovať o povinných či odporúčaných očkovaniach, liekoch na samoliečbu, prevencii niektorých ochorení či spôsobe, ako obmedziť riziká ochorení v zahraničí.