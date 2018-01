TROŠKA: Snažím sa pokračovať v odkaze režiséra Bořivoja Zemana

Zdeněk Troška, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. januára (TASR) - Klasik českej filmovej rozprávky Zdeněk Troška uviedol v pondelok v Bratislave premiéru svojho nového počinu Čertoviny.uviedol na stretnutí s médiami režisér.poznamenal Troška.Čertoviny sa rozhodol nakrútiť po besedách s divákmi na spôsob obľúbenej snímky Princezna ze mlejna.prezradil s úsmevom režisér, ktorý scenár novej rozprávky napísal s Markom Kališom voľne na motívy šumavských báchoriek. V hlavných úlohách čertov sa predstavia Jakub Prachař a Dominick Benedikt. Haničku hrá Sara Sandeva, jej milého Jána mladý herec Richard Jaroslav Müller, sedliaka Oldřich Navrátil, statkára Kopyta Jaromír Nosek a Lucifera Karel Dobrý. V ďalších úlohách sa diváci môžu tešiť na Andreu Hoffmannovú, Davida Gránskeho, Janu Bernáškovú, Nelly Řehořovú a iných.konštatoval Troška. Podľa vlastných slov mal veľké šťastie, že ho na pražskej FAMU učil režisér Bořivoj Zeman, otec národných rozprávok ako Pyšná princezna, Byl jednou jeden král, Šíleně smutná princezna, Honza málem králem. "podčiarkol.Film nakrúcali v pôvabnej krajine južných Čiech.doplnil Troška s tým, že rozprávku snímali aj v lokáciách filmu Princezna ze mlejna.Hlavnými hrdinami rozprávky sú dvaja nešikovní čerti Popelák a Uhelák, ktorých vládca pekiel pošle za trest do sveta. Do mesiaca majú každý priviesť jednu hriešnu dušu. Úlohu sa im od začiatku nedarí splniť. Namiesto toho, aby ľudí zvádzali na hriechy, neúmyselne im pomáhajú. V prestrojení za paholkov sa dostanú na statok a zdá sa, že konečne budú mať úspech. Vypočítavý sedliak totiž chce svoju dcéru Haničku vydať za nafúkaného statkára Kopyta. Hanička však miluje šuhaja Jána a aby všetko dobre dopadlo, je potrebné vziať si na pomoc pekelné sily.povedal pre TASR 24-ročný Dominick Benedikt. Jeho rozprávkový Uhelák nepotreboval ani parochňu. Pre kučeravého herca, ktorý sa narodil v Ivančiciach, rodisku Vladimíra Menšíka, boli Čertoviny druhým stretnutím s filmovou rozprávkou. Spoluprácu so Zdeňkom Troškom si už vyskúšal v snímke Čertova nevěsta, kde si zahral malú úlohu tancujúceho dvorana na zámku.Čertoviny v produkcii spoločnosti Fénix Film uvádza do slovenských kín CinemArt od štvrtka 11. januára.