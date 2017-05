Trška na MS stále verí v úspešný turnaj, bradu si oholí iba po titule

Na snímke Peter Trška. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Kolín 11. mája (TASR) - Svetový šampionát v Kolíne je pre Petra Tršku premiérový v kariére. Po štyroch zápasoch chcel vidieť na konte slovenského tímu viac ako štyri body, no nestráca nádej na úspešný výsledok. Trškovým poznávacím znamením je hustá brada, ktorej sa vzdá iba v jedinom prípade - ak sa Slováci stanú majstrami sveta.Hustý porast na jeho tvári odolal aj tradičnému holeniu po vyraďovacích bojoch, ktoré Trška zakončil ziskom českého titulu.pousmial sa Trška.Premiérovou účasťou na seniorskom šampionáte zakončil úspešnú sezónu, v ktorej sa stal stabilnou súčasťou A-mužstva Komety Brno a zároveň aj reprezentačného tímu.poznamenal Trška.Slovenský tím má po štyroch zápasoch na konte štyri body a pred sebou tri zápasy s ašpirantmi na titul. Rusko, USA i Švédsko preveria kvalitu slovenského tímu, ktorého výhodou by mohla byť pozícia outsidera.poznamenal Peter Trška.Slováci prehrali uplynulé tri zápasy, no v predošlom proti Nemecku podali výkon, za ktorý sa nemuseli hanbiť. So štyrmi získanými bodmi však nemôžu byť spokojní.dodal Peter Trška.