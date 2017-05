Trudeau: Kanada a spojenci si budú stále meniť spravodajské informácie

Justin Trudeau. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 25. mája (TASR) – Kanada bude naďalej zdieľať spravodajské informácie so spojencami napriek správam, že od predstaviteľov USA prenikajú na verejnosť. Na tlačovej konferencii pred začiatkom summitu NATO to povedal kanadský premiér Justin Trudeau.vyhlásil kanadský premiér.Britských predstaviteľov v stredu nahnevalo, že americký denník New York Times zverejnil policajné fotografie z miesta bombového útoku v Manchestri. Únik informácií majú údajne na svedomí americké tajné služby.Premiérka Theresa Mayová avizovala, že sa bude o tejto záležitosti dnes rozprávať s prezidentom USA Donaldom Trumpom počas summitu NATO v Bruseli.Trump v utorok priznal, že vysokopostaveným ruským predstaviteľom prezradil. Reagoval tak na pondelňajší článok amerického denníka Washington Post, že Trump minulý týždeň odhalil Rusom tajné špionážne informácie.Pred dvoma týždňami zas mal Trump vyzradiť tajné informácie na stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a ruským veľvyslancom vo Washingtone Sergejom Kisľakom. Trump údajne obom povedal o teroristickej hrozbe zo strany takzvaného Islamského štátu vzťahujúcej sa na použitie laptopov na palubách lietadiel využívajúc informácie od izraelských spravodajských služieb.