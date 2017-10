Trujilla odsúdia za účasť v škandále FIFA

Hector Trujillo, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. októbra (TASR) - Bývalého generálneho sekretára Guatemalskej futbalovej federácie Hectora Trujilla odsúdia v stredu v súvislosti so škandálmi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Funkcionár prijal úplatok pri podpisovaní zmlúv so spoločnosťami zabezpečujúcimi športový marketing.Niekdajšieho právnika zadržali v decembri 2015 na Floride a v stredu v Brooklyne sa dozvie verdikt súdu. Trujillo sa podľa vlastných slov neodvolá proti trestu, ktorý bude kratší ako štyri roky a deväť mesiacov. Informovala o tom agentúra AP.