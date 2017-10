Trujilla odsúdili za účasť v škandále FIFA

Hector Trujillo, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 26. októbra (TASR) - Bývalý generálny sekretár Guatemalskej futbalovej federácie Hector Trujillo sa stal prvým odsúdeným v súvislosti so škandálmi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v rámci USA. Niekdajší právnik dostal osemmesačný nepodmienečný trest.Funkcionár prijal úplatok pri podpisovaní zmlúv so spoločnosťami zabezpečujúcimi športový marketing. Zadržali ho už v decembri 2015 na Floride a v stredu v Brooklyne sa dozvedel verdikt súdu. Informovala o tom agentúra AP.