Trump a dcéra Ivanka blahoželali astronautke Whitsonovej k rekordu

Americký prezident Donald Trump sprevádzaný dcérou Ivankou blahoželali z Bieleho domu cez videokonferenciu astronautke Peggy Whitsonovej na Medzinárodnej vesmírnej stanici k tomu, že dosiahla rekord v počte dní vo vesmíre. Washington, 24. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Odporúčame aj: Whitsonová vytvorila americký rekord v počte dní strávených vo vesmíre

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 24. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump zablahoželal dnes astronautke Peggy Whitsonovej k vytvoreniu nového amerického rekordu v počte dní strávených vo vesmíre.Trump na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) telefonoval z Oválnej pracovne Bieleho domu, pričom počas videokonferencie mu spoločnosť robili tiež jeho dcéra Ivanka a astronautka Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Kate Rubinsová.Súčasná veliteľka ISS Whitsonová dnes prekonala rekord Jeffa Williamsa, ktorý strávil vo vesmíre celkovo 534 dní. Vo veku 57 rokov je táto astronautka aj najstaršou ženou, ktorá letela do kozmu. Drží tiež rekord v počte výstupov ženy do voľného priestoru a je aj prvou ženou, ktorá velila na ISS dvakrát.povedal Trump podľa spravodajskej stanice CNN, pričom Whitsonovej rekord označil zapokračoval.Samotná Whitsonová uviedla, že prekonať takýto rekord je pre ňu veľkou cťou. Trump ďalej zažartoval, že astronauti ho ohromujú viac než politici, s ktorými denne prichádza do styku.S Whitsonovou ďalej diskutoval tiež o cestovaní na Mars, ktoré je stále veľmi vzdialenou budúcnosťou. Trump zavtipkoval, že by si želal tieto veci urýchliť natoľko, aby sa na Mars podarilo vycestovať už počas jeho prvého a v najhoršom prípade druhého funkčného obdobia v prezidentskom úrade.Whitsonová s ďalším astronautom Jackom Fischerom počas videokonferencie Trumpa informovali tiež o experimente na ISS, v rámci ktorého vyrobili z moču pitnú vodu, ktorú následne aj vypili.povedala Whitsonová. Trump astronautov pochválil, vyjadril však zároveň radosť, že podobné experimenty on sám absolvovať nemusí.Whitsonová sa narodila v americkom štáte Iowa, má doktorát z biochémie a pracovala pre NASA na viacerých popredných výskumných projektoch. V roku 1996 ju vybrali ako kandidátku na astronautku. Po prvý raz letela do kozmu v roku 2002 a v roku 2007 sa stala prvou veliteľkou ISS. Naspäť na Zem vráti v júni.