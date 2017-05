Trump a kráľ Salmán sa dohodli na boji proti spoločným nepriateľom

Americký prezident Donald Trump (vľavo) a saudsko-arabský kráľ Salmán si podávajú ruky počas podpisového seremoniálu po ich stretnutí v Kráľovskom paláci v Rijáde 20. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rijád 21. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump a saudskoarabský kráľ Salmán prisľúbili dnes vzájomnú spoluprácu v boji protia podpísali dohody o dodávkach zbraní a iných investíciách v hodnote stoviek miliárd dolárov.uviedli lídri v spoločnom vyhlásení po stretnutí v saudskoarabskej metropole Rijád. Trump zhodnotil svoj prvý deň v Saudskej Arábii ako, pričom vyzdvihol podpísané investičné dohody v celkovej hodnote 280 miliárd dolárov (250 miliárd eur), ktoré podľa neho vytvoria nové pracovné miesta v USA.Predstavitelia sa tiež dohodli na dodávkach zbraní za takmer 110 miliárd dolárov (98 miliárd eur), celkový objem tohto obchodu by však mal v priebehu desiatich rokov dosiahnuť až 350 miliárd dolárov (313 miliárd eur).Okrem kráľa Salmána, ktorý mu pripravil veľkolepé privítanie, rokoval americký prezident aj s korunným princom Muhammadom bin Nájifom a zástupným korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Témami jeho rozhovorov s kráľom boli popri zbraniach aj ropa a iné prírodné zdroje, situácia v Sýrii či boj proti teroristickej organizácii Islamský štát.Saudská Arábia, rovnako ako USA, podporujú v sýrskej vojne sily bojujúce proti režimu prezidenta Bašára Asada.Ameircký minister zahraničných vecí Rex Tillerson, ktorý Trumpa sprevádza, vyhlásil, že USA a Saudská Arábia chcú vytvoriť, založené na spoločných bezpečnostných potrebách a vysielajúce odkaz. Uvedený zbrojný balík mápovedal šéf americkej diplomacie na stretnutí so saudskoarabským rezortným partnerom Ádilom Džubajrom.Džubajr označil návštevu Trumpa zaa dodal, že dosiahnuté dohody budú základom premedzi Rijádom a Washingtonom.Kráľ Salám udelil Trumpovi za úsilie prehlbovať bilaterálne vzťahy najvyššie vyznamenanie krajiny - zlatú Medailu kráľa Abdala Azíza. Tú predtým získali viacerí ďalší svetoví lídri vrátane Trumpovho predchodcu Baracka Obamu.Amerického prezidenta na prvej zahraničnej ceste od januárového nástupu do funkcie sprevádza jeho manželka Melania, ale aj dcéra Ivanka s manželom Jaredom Kushnerom v úlohe prezidentských poradcov. Počas deväťdňového turné navštívi taktiež Izrael, absolvuje audienciu u pápeža Františka vo Vatikáne a zúčastní sa na summite NATO v Bruseli a na schôdzke lídrov skupiny G7 na talianskej Sicílii. V nedeľu absolvuje v Saudskej Arábii rokovania s lídrami krajín Perzského zálivu a prednesie prejav o boji proti extrémizmu.