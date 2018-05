Trump a Mun Če-in sa budú snažiť o konanie summitu v určenom termíne

Prezident USA Donald Trump (vľavo) počas spoločnej tlačovej konferencie s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 23. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump a juhokórejský prezident Mun Če-in sa v utorok dohodli, že sa budú usilovať o to, aby sa summit šéfa Bieleho domu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom konal podľa pôvodného plánu.informovala juhokórejská agentúra Jonhap s odvolaním sa na Munovho hovorcu.Trump predtým počas stretnutia s juhokórejským prezidentom v Bielom dome naznačil možný odklad plánovaného summitu s Kimom. Uviedol, že prípravy na summit pokračujú, ale môže dôjsť k jeho zrušeniu, ak nebudú splnené podmienky zo strany USA. Odmietol povedať, o aké podmienky ide. Severná Kórea pohrozila stiahnutím sa zo summitu pre americké požiadavky na, pripomína agentúra Jonhap.Mun Če-in sa na začiatku rokovania s Trumpom vyjadril, žeKórejského polostrova závisí práve od summitu medzi USA a Severnou Kóreou.Pchjongjang však začal tento mesiac opäť ostrejšie kritizovať Soul i Washington v súvislosti s ich spoločným vojenským cvičením. Severná Kórea pohrozila, že zváži konanie historicky prvého summitu so Spojenými štátmi, a pozastavila tiež dialóg na vysokej úrovni s Južnou Kóreou.