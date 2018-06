Trump a Putin sa plánujú stretnúť v júli

Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. júna (TASR) - Prezident Spojených štátov Donald Trump sa plánuje stretnúť so svojim ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v priebehu júla, keď uskutoční cestu do Európy. Agentúra Bloomberg o tom informovala vo štvrtok s odvolaním sa na dve osoby oboznámené s danou záležitosťou.Podľa jedného z nemenovaných zdrojov sú dve možnosti, kedy by sa mohli Trump a Putin stretnúť - pred summitom NATO v Bruseli, ktorý sa koná 11. júla, alebo po Trumpovej návšteve Británie, kde bude 13. júla. Tento plán však zatiaľ nie je konečný a Biely dom sa k nemu odmietol vyjadriť.Možné miesto americko-ruského summitu Bloomberg neuviedol, agentúra APA však v tejto súvislosti poukázala na predošlé správy, v ktorých sa spomínala Viedeň.Trump sa stretol s Putinom aj minulé leto, a to dvakrát počas summitu skupiny G20 v nemeckom Hamburgu, pripomenul Bloomberg. Americký prezident dáva najavo záujem vrátiť Rusku náležité postavenie v medzinárodnom spoločenstve, pričom počas nedávneho summitu G7 v Kanade požadoval opätovné začlenenie Moskvy do tohto zoskupenia, čo by znamenalo jeho rozšírenie na pôvodný formát G8.Skupina ôsmich najvyspelejších krajín sveta pozastavila členstvo Rusku v roku 2014 v reakcii na anexiu Krymu.Trump už skôr tento mesiac pripustil, že s Putinom by sa mohol stretnúť v priebehu tohto leta. Nevylúčil to ani hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Hoci Trump iba zriedkavo kritizuje Rusko či samotného Putina a vo veľkej miere bagatelizuje obvinenia zo zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb 2016, vzťahy medzi Washingtonom a Moskvou sú naďalej problematické. Trumpova vláda prijala v ostatnom čase ďalší súbor opatrení namierených proti Rusku. Prezident Spojených štátov tiež nariadil už dvakrát nálety proti silám sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorého spojencom je Putin, upozornil Bloomberg.