Trump a sťatá hlava Sochy slobody. Der Spiegel má kontroverznú titulku

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Der neue SPIEGEL. Ab jetzt zum Download und ab morgen im Laden erhältlich: https://t.co/qv6ihBqCQm pic.twitter.com/xtfI9YL2yW — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) 3. februára 2017

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 4. februára (TASR) - Nemecký týždenník Der Spiegel má na titulnej stránke svojho najnovšieho vydania karikatúru amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v jednej ruke drží zakrvavený nôž a v druhej odseknutú hlavu Sochy slobody. Pri obrázku je slogan America first (Amerika na prvom mieste), ktorý Trump opakoval počas predvolebnej kampane i po svojom zvolení.Obálka najnovšieho čísla vyvolala v Nemecku i zahraničí kontroverzné reakcie.Denník Die Welt napísal, že Der Spiegel ňou "devalvuje žurnalistiku". Sprievodný článok, ktorý porovnáva Trumpa a teroristov džihádistického Islamského štátu (IS), mal podľa Die Welt šokovať a upriamiť pozornosť na Der Spiegel.Nemecký denník Bild si tiež kladie otázku, či je ilustrácia vhodná a či je "dovolené" porovnávať Trumpa s katom IS známym pod prezývkou Džihádista John.Pozitívnejšia reakcia prišla od denníka The Washington Post, ktorý obálku nemeckého časopisu označil za šokujúcu v pozitívnom zmysle slova.Šéfredaktor týždenníka Der Spiegel Klaus Brinkbäumer vysvetlil, že karikatúra na titulnej strane najnovšieho čísla znázorňuje Trumpa, ako útočí na symbol slobody. "(...) americký prezident stína ten symbol slobody, ktorý od roku 1886 vítal migrantov a utečencov prichádzajúcich do USA, a s ním súčasne aj demokraciu a slobodu," uviedol Brinkbäumer pre agentúru DPA.Šéfredaktor nekomentoval vzniknuté domnienky, že Trumpovo vyobrazenie na ilustrácii sa má podobať na šokujúce snímky zachytávajúce islamistických katov.Brinkbäumerovo vysvetlenie je však totožné s interpretáciou zámeru karikatúry, ako ho poskytol jej autor, kubánsko-americký výtvarník Edel Rodriguez.Je to "sťatie demokracie, sťatie posvätného symbolu," uviedol s tým, že je to reakcia na zákaz na vstup na územie USA, ktorý Trumpova administratíva uvalila na migrantov a utečencov zo siedmich moslimských krajín.Der Spiegel okrem toho na svojom konte na sieti Twitter zverejnil aj obrázok Trumpa, ako sedí za stolom v Oválnej pracovni Bieleho domu a namiesto čerstvo podpísaného výnosu ukazuje prvú stranu najnovšieho Spiegelu so svojou karikatúrou.