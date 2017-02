Trump a Trudeau sa dohodli na zintenzívnení boja proti IS

Americký prezident Donald Trump (pravo) a kanadský premiér Justin Trudeau pred rokovaním Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone 13. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. februára (TASR) - Spojené štáty a Kanada využijú všetky spoločné prostriedky naextrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Uvádza sa to v dnešnom spoločnom vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa a kanadského premiéra Justina Trudeaua, ktorý je na návšteve Washingtonu.Obaja lídri sa počas stretnutia v Bielom dome dohodli, že nedovolia, aby si Islamský štát vytváral vo svete bezpečné útočiská. Budú tiež podporovať spojencov, ktorí bojujú proti tejto teroristickej organizácii so základňami v Sýrii a Iraku.Spojené štáty a Kanadaoslobodených od Islamského štátu.