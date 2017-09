Trump: Ak Kongres zlyhá, prehodnotím program DACA

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 6. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump dnes uviedol, že on sám "prehodnotí" program chrániaci pred vyhostením státisíce mladých prisťahovalcov, ktorí sa dostali do Spojených štátov nelegálne ako deti, v prípade, že Kongres v tejto veci zlyhá. Ako presne svoj výrok myslel, doposiaľ zrejmé nie je.Trump v utorok oznámil, že postupne ukončí program známy pod skratkou DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), ktorý spustil jeho demokratický predchodca v úrade Barack Obama. Kongresu však zároveň dal šesť mesiacov na to, aby vypracoval právne predpisy, ktoré by program nahradili.napísal dnes Trump na sociálnej sieti Twitter. Čo presne svojím výrokom myslel zrejmé nie je, analyzuje agentúra AP.Trump ešte skôr na Twitteri uviedol aj to, že sa v tejto veciktorá bude riešiť prisťahovaleckú reformu takým spôsobom, že na "prvé miesto bude klásť ťažko pracujúcich" občanov USA.Demonštrácie proti Trumpovmu zámeru postupne zrušiť program DACA medzičasom vypukli vo viacerých mestách v USA. Stovky ľudí protestovali v centre mesta Los Angeles, pričom Trumpov zámer označili za útok na svoje komunity a prezidenta pokrikmi vyzývali na odstúpenie z úradu. Podobné protesty prebehli aj v mestách San Francisco, Phoenix, Salt Lake City, Denver, Portland a ďalších. Polícia zadržala zhruba desať ľudí v New Yorku, kde sa demonštranti zhromaždili pred budovou Trump Tower, do ktorej tak nakrátko zablokovali prístup.Program DACA umožňoval takmer 800.000 mladým prisťahovalcom, pre ktorých sa v Spojených štátoch vžilo označenie rojkovia (dreamers), získať odklad vyhostenia a možnosť legálne v hostiteľskej krajine pracovať. Barack Obama počas pôsobenia v prezidentskej funkcii zastával názor, že tzv. rojkovia by nemali byť vyhostení. Pre svoje názory však nemal dostatočnú podporu Kongresu, a tak sa v roku 2012 rozhodol tento problém vyriešiť prezidentským dekrétom. Trump proti tomuto nariadeniu ostro brojil a tvrdil, že ho spolu s inými Obamovými dekrétmi zruší.