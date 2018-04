Trump: Ak rokovanie s Kim Čong-unom nebude plodné, odídem

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 19. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že ak jeho plánované stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom nebude, bude sa, napísala agentúra DPA.Dokonca ešte aj v čase pred stretnutím, ktoré by sa malo uskutočniť v máji alebo júni, ak by mali Spojené štáty pocit, že rokovanie nebude úspešné,, povedal Trump na spoločnej tlačovej konferencii s japonským premiérom Šinzóom Abem, ktoré sa uskutočnila v Trumpovom sídle Mar-a-Lago v americkom štáte Florida.Trump tiež pripomenul, že s pomocou iných krajín - najmä Číny - prešli vzťahy medzi Spojenými štátmi a KĽDRpovedal na stredajšej tlačovej konferencii šéf Bieleho domu.Trumpove vyjadrenia prišli v čase, keď sa uskutočnila mimoriadne neobvyklá, tajná návšteva riaditeľa americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Mikea Pompea v KĽDR.Pripravované stretnutie Trumpa s Kim Čong-unom má byť vôbec prvým summitom USA a KĽDR za posledných vyše 60 rokov, teda od kórejskej vojny z rokov 1950-53, odkedy trvá vzájomné nepriateľstvo oboch krajín.Pompeova návšteva sa údajne uskutočnila cez víkend počas veľkonočných sviatkov (30. marca až 1. apríla). Prebehla teda krátko po tom, čo bol Pompeo nominovaný na post ministra zahraničných vecí, na ktorom nahradí Rexa Tillersona.Trump sa na spoločnej tlačovej konferencii so Šinzóom Abem vyjadril aj k vzťahom medzi Washingtonom a Moskvou, pričom zdôraznil, žeZároveň však vyslovil presvedčenie, že budovanie dobrých vzťahov s Ruskom jeuviedol americký prezident a ako jeden z príkladov uviedol zvýšenie amerického obranného rozpočtu.dodal podľa agentúry AP americký prezident.