Trump ako Caesar spôsobil ukončenie sponzoringu divadelnej hry

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 12. júna (TASR) - Letecká spoločnosť Delta Airlines a Bank of America v noci nadnes oznámili ukončenie finančnej podpory divadelnej spoločnosti Public Theater. Ako dôvod uviedli hru Julius Caesar, ktorej hlavný hrdina sa nápadne podobá na súčasného prezidentom USA Donalda Trumpa a skončí zavraždený senátormi, ktorí sa obávajú, že sa mení na tyrana. Informovala o tom agentúra Reuters.Premiéra inscenácie sa konala 23. mája v rámci festivalu Free Shakespeare in the Park a je modernou interpretáciou Shakespearovej tragédie.Hlavný hrdina je v nej predstavený ako muž so svetlými vlasmi, oblečený v biznis obleku, v ktorého klope je odznak americkej vlajky. Jeho žena, Calpurnia,, hovorí po anglicky so slovanským prízvukom a oblieka sa do dizajnérskych modelov - podobne ako Trumpova manželka Melania pochádzajúca zo Slovinska.Podľa predstaviteľov leteckej spoločnosti vedenie divadelnej spoločnosti pri inscenovaní tejto hry zašlo za hranicu dobrého vkusu, a to bez ohľadu na politické postoje. Predstavenie podľa nej "malo provokovať a uraziť". Spoločnosť deklarovala, že predstavenie nie je v súlade s hodnotami, ku ktorým sa Delta Air hlási, a okamžite stiahlo svoju finančnú podporu preň.Bank of America svoje rozhodnutie o ukončení sponzoringu nevysvetlil. Neuviedol ani, či sa jeho rozhodnutie bude týkať aj ďalších predstavení divadelnej spoločnosti.Oskar Eustis, umelecký riaditeľ spomínaného divadla, ktorý hru aj režíroval, v skôr zverejnenom vyhlásení uviedol, že "každý, kto vidí našu produkciu" Julia Caesara, "si uvedomí, že v žiadnom prípade neobhajuje násilie voči nikomu."Predstavenia tejto Shakespearovej hry majú trvať do 18. júna, podotkla agentúra AP. Hru začali uvádzať v divadle Delacorte Theater v newyorskom Central Parku koncom mája, len niekoľko dní predtým, ako herečka Kathy Griffin pobúrila časť verejnosti snímkami, na ktorých za vlasy drží odseknutú hlavu prezidenta USA Donalda Trumpa.