Trump: Americký jadrový arzenál je teraz oveľa silnejší

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 9. augusta (TASR) - Americký jadrový arzenál je, vyhlásil dnes šéf Bieleho domu Donald Trump.Jednou z jeho priorít je tento arzenál", uviedol na sociálnej sieti Twitter. Vyjadril nádej, že USA ho nebudú musieť nikdy použiť, ale vždy budú najmocnejšou krajinou na svete.Trumpove najnovšie výroky prichádzajú po vyhláseniach jeho ministra zahraničných vecí Rexa Tillersona, ktorý sa nedomnieva, že by zo strany Severnej Kórey pochádzala- ani voči americkému tichomorskému ostrovu Guam. Podľa Tillersona by Američania nemali byť znepokojení "Severokórejská armáda totiž vyhlásila, že "dôkladne skúma" svoje operačné plány preventívneho útoku na ostrov Guam. K útoku môže dôjsť podľa nej kedykoľvek, ak to nariadi vodca KĽDR Kim Čong-un. Šéf Bieleho domu Donald Trump zase varoval, že pokiaľ Severná Kórea vystupňuje jadrovú hrozbu, stretne sa s nebývalou ráznosťou a "hnevom".Tillerson tiež zľahčoval špekulácie, že hrozby posúvajú USA bližšie k vojenskému zásahu. Uviedol, že nevie o ničom, čo by za posledných 24 hodín dramaticky zmenilo situáciu.Podľa šéfa americkej diplomacie by k upokojeniu mohli viesť "rozhovory". V minulosti sa Tillerson vyjadril, že Pchjongjang sa môže vrátiť k rokovaciemu stolu s USA, ak sa jeho vláda vzdá jadrových ambícií a preruší testovanie rakiet, pripomína agentúra AP.