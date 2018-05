Trump: Americký tím pripravuje v Severnej Kórei summit s Kim Čong-unom

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 28. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že skupina predstaviteľov USA je v Severnej Kórei, aby tam plánovala jeho summit so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Zvýšilo to očakávania, že schôdzka oboch lídrov sa naozaj uskutoční, informovala agentúra AP.Americké ministerstvo zahraničných vecí predtým oznámilo, že americký tím pricestoval do dediny Pchanmundžom, ktorá sa nachádza na hranici v demilitarizovanej zóne oddeľujúcej Severnú a Južnú Kóreu. Skupinu určenú na pracovné rozhovory so Severnou Kóreou (KĽDR) viedol Sung Kim, bývalý americký veľvyslanec v Južnej Kórei a niekdajší vyjednávač v rokovaniach o jadrovom programe KĽDR.Trump minulý štvrtok oznámil, že ruší pripravovaný summit s Kim Čong-unom, plánovaný na 12. júna v Singapure. Krátko na to však uviedol, že stretnutie by sa predsa len mohlo konať. Jeho tvít z nedeľňajšieho popoludnia, v ktorom pochválil KĽDR, je podľa AP najnovším signálom, že jeho výhrady ohľadom postoja Severnej Kórey k summitu boli rozptýlené.napísal Trump.V sobotu sa juhokórejský prezident Mun Če-in a severokórejský vodca Kim Čong-un stretli na rozhovoroch na severnej strane pohraničnej dediny Pchanmundžom. Táto ich prekvapivá schôdzka bola už druhou v priebehu mesiaca. Kim na nej podľa Mun Če-ina znovu potvrdil ochotu vzdať sa jadrových zbraní a absolvovať summit s Trumpom.