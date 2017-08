Trump bude mať prejav k národu, oznámi stratégiu pre Afganistan

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. augusta (TASR) - Prezident USA Donald Trump plánuje v prejave oznámiť občanom stratégiu vo vojne v Afganistane.Biely dom v nedeľu uviedol, že Trump sa prihovorí národu v pondelok o 21.00 h miestneho času (v utorok o 03.00 h SELČ) zo základne Fort Myer v okrese Arlington v americkom štáte Virgínia.Trump a jeho tím pre národnú bezpečnosť sa stretli v piatok 18. augusta v prezidentskom víkendovom sídle Camp David v štáte Maryland, aby dospeli k dohode o uvedenej stratégii. Trump bol zoširoka informovaný o tom, ako sa bude uplatňovať nová stratégia na ochranu amerických záujmov v Afganistane a južnej Ázii. Súčasťou stratégie môže byť aj vyslanie tisícov ďalších amerických vojakov do spomínanej krajiny.Prezident cez víkend na Twitteri napísal, že dospel k rozhodnutiu.uviedol v sobotu na sociálnej sieti.Minister obrany Jim Mattis, ktorý v nedeľu cestoval do Afganistanu, takisto novinárov v lietadle informoval, že Trump sa už rozhodol. Mattis však vzhľadom na "odmietol uviesť podrobnosti, kým ich neoznámi samotný Trump. Minister len povedal, že je spokojný s tým, ako administratíva formulovala nielen svoju novú vojnovú stratégiu pre Afganistan, ale aj stratégiu pre južnú Áziu.Mattis zdôraznil, že zvažovali niekoľko možností a proces určenia, ktorú z nich uskutočniť, bol "veľmi dôkladný". Podľa Mattisových slov Trump potreboval víkend, abyBude to Trumpov prvý oficiálny prejav k národu od nástupu do prezidentského úradu a bude nasledovať po období prezidentovej izolácie po jeho výrokoch o rasovom násilí v meste Charlottesville vo Virgínii.